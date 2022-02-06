Германия назвала условие отказа от запуска «Северного потока – 2»

Германия откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita.

«Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но зачем это нужно, мы не знаем. Поэтому и мы не должны точно определять, какой будет наша реакция. Пусть и Кремль пребывает в неопределенности. Исключение делаем только в отношении «Северного потока – 2». Для Польши и других стран это имеет особое значение», – цитирует его РИА «Новости».

«Я не могу представить, чтобы газ шел по «Северному потоку – 2» после того, как РФ вторгнется на Украину», – добавил он.

В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток – 2« в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

«Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну», – резюмировал посол.

В субботу в Польше заявили, что Газпром может получить монопольное право на использование «Северного потока – 2», если в Европу придут морозы, Москва попытается «использовать» такой кризис на европейском рынке.

Ранее в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2».Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».