Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе

Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», – сообщил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что «очень правильно все сделано президентом России». «Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!» – продолжил белорусский президент.

В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что «не только».

«Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», – подчеркнул он.

Президент Белоруссии, отвечая на вопрос, как себя поведет белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса», заявил, что поступит «точно так, как российская».

На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, белорусский президент сказал: «Естественно».

«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», – сказал Лукашенко, касаясь предпринимаемых в стране мер по усилению охраны границы с Украиной и отрабатываемых задач во время белорусско-российских совместных военных учений в феврале.

Также Лукашенко заявил, что Минск будет готов жестче отвечать на провокации Киева.

«Ну, попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут – будем действовать жестче», – сообщил президент Украины.

Белорусский президент заметил, что инцидент с беспилотником – уже не первый случай нарушения границы со стороны Украины. Четвертого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии: военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики на глубину до 1 километра.

До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.

Ранее госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.