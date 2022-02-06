В Киеве увидели «риски» остановки Россией транзита газа через Украину

Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.

Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. «Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что РФ может остановить транзит», – цитирует его РИА «Новости».

Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши.

«У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне до#mce_temp_url#статочно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе… Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка», – добавил он.

Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».