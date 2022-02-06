 

Ярославль первым в России ввёл бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров

06.02.2022, 15:31, Разное
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В Ярославле впервые в России появился гарантированный бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. С 7 февраля пожилые люди в этом городе смогут больше не покупать билеты на автобусы, троллейбусы и трамваи.

Городские власти давно готовили такое решение, но откладывали его из-за опасений банкротства перевозчиков и дальнейшего коллапса транспортной системы. К компромиссу пришли только в январе 2022 года: транспортники теперь не имеют права брать деньги за проезд с пенсионеров, но зато могут не пускать в салон лиц, не оплативших добровольный взнос в поддержку общественных перевозок. По данным местных СМИ, все 24 городских компании-перевозчика намерены воспользоваться новым правом.

Для оплаты обязательного добровольного взноса необходимо будет поднести карту к валидатору. Пожилые пассажиры также смогут поддержать транспортную систему, оплатив 28 рублей наличными водителю или кондуктору. Это будет гарантировать только одну поездку, но для тех пенсионеров, которые желают поддерживать общественный транспорт на постоянной основе, введут карты добровольной поддержки сроком на месяц по 1350 и 1700 рублей (один или два вида транспорта).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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