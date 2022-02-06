 

ГЛОНАСС и Beidou начнут взаимодействовать

06.02.2022, 15:28, Новости дня
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В корпорации «Роскосмос» сообщили, что достигли договоренности с китайским ведомством, ведающим навигацией. Речь идет об идее объединить возможности спутниковых навигационных систем двух стран.

По мнению специалистов, если наладить обмен данными между Beidou и ГЛОНАСС, можно достичь намного более высокого качества навигации. Системы могут дополнять друг друга. Тогда и Россия, и Китай смогут немного сэкономить на развертывании дополнительных флотилий орбитальных устройств.

Не секрет, что по качеству работы и точности определения места расположения объектов китайская и российская системы сильно отстают от американской GPS. Однако совместными усилиями можно сократить разрыв.



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