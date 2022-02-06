Специалисты из США назвали критерии самого безопасного автомобиля

Автомобильные эксперты оценили результаты краш-тестов и выяснили, какая машина наиболее безопасна. Транспортное средство должно быть тяжелым, длинным и невысоким.

Большинство автолюбителей уверены, что габаритные машины безопаснее компактных, так как они обладают большей устойчивостью и высокой посадкой, которая помогает водителю держать контроль на дороге. Специалистами из США был проведен масштабный эксперимент, в ходе которого удалось оценить настоящие привилегии больших и маленьких автомобилей.

Согласно результатам краш-тестов, габаритные автомобили лучше защищают пассажира от травм во время аварии. Главным критерием, от которого зависит надежность авто в этом случае, является вес транспортного средства. Каждые 500 кг автомобиля прибавляют ему 20% безопасности. Во время эксперимента выяснилось, что наибольшую защиту человеку обеспечивают полноразмерные тяжелые седаны с низкой посадкой. Важным критерием безопасного автомобиля является центр тяжести, который прямо влияет на силу удара. У больших седанов он располагается на одном уровне с пассажирами и двигателем, благодаря чему машина обладает дополнительной устойчивостью и безопасностью.

Специалисты сделали главный вывод: надежный автомобиль должен быть тяжелым, длинным и невысоким. На безопасность также влияют другие функции машины: подушки, камеры и ассистенты. Очень важно обращать внимание на состояние кузова. Автомобили, которые раньше уже попадали в ДТП, не смогут обеспечить человеку нужную защиту.

Источник: car.ru