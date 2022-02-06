Слухам вопреки: счастливые Джастин и Хейли Бибер отдыхают в Пенсильвании

В середине января Джастин и Хейли Бибер, которых давно не видели вместе, решили развеять очередные слухи об их расставании. Джастин выложил в своем блоге фото жены на прогулке с их собакой, оставив, впрочем, снимок без подписи. Кому же таких доказательств оказалось мало, сегодня подоспели новые. В распоряжении TMZ оказалось видео, которое говорит красноречивее любых официальных заявлений – в семействе Бибер царит совет да любовь.

Как стало известно, сейчас парочка отдыхает в Пенсильвании, где, по слухам, Джастин готовится записывать новый альбом. Один из вечеров Биберы провели в компании своих друзей и секьюрити в бильярдной Rock Lititz в Литице. Там и попали в объектив одной из поклонниц. На коротком видео Джастин и Хейли ведут себя как влюбленные подростки – мило дурачатся, обнимаются. Но главное – выглядят очень счастливыми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Biebers (@the.biebers.mx)

Напомним, начале года американские СМИ в очередной раз заговорили о возможном расставании Джастина и Хейли Бибер. Причиной для подобных обсуждений стала, казалось бы, незначительная деталь, – супругов не видели вместе ни в сети, ни оффлайн больше недели. Последний раз Хейли Бибер (до замужества – Болдуин), которой в ноябре исполнилось 25 лет, появлялась на улице неделю назад – несколько дней подряд папарацци фотографировали ее у входа в студию пилатеса, то одну, то с подругой Беллой Хадид. А Джастин, в свою очередь, публиковал в Instagram только селфи.

К слову, слухи про разлад в отношениях Хейли и Джастина появляются с завидной регулярностью. Летом прошлого года в сети и вовсе разгорелся скандал из-за видео, на котором артист якобы кричит на свою жену на выходе из клуба в Лас-Вегасе. Поклонники пары решили, что в молодой семье случился большой скандал, но в тот раз домыслы опровергла Хейли. Она опубликовала в сторис фото, на котором целует мужа, и прокомментировала сплетни.

Вспоминаю прекрасные выходные. Я отлично провела время и купалась в любви. Любое другое изложение фактов, которое сейчас распространяют, лживо. Не верьте негативу этих кретинов! – написала Хейли.

Правда, проблемы в отношениях они не скрывают – год назад Хейли рассказала в интервью, что у них произошел “кризис первого года”, но все наладилось:

Не хочу говорить, что карантин оказался для нас благом, потому что для многих это время потерь и трудностей. Но за последние шесть лет мы с Джастином никогда так много времени не проводили без работы и путешествий, и столько времени провели вместе. Это был как очень длинный отпуск… Я все время узнаю что-то новое о нем, о себе и о наших отношениях. У нас бывают небольшие ссоры, с чем иногда приходится работать. Но я так его люблю. Я хочу провести с ним вечность… Я думаю, любые отношения могут рухнуть, голливудские или обычные. Для нас главное — наша вера. Мы беседуем с терапевтом и просто делаем, что нужно.

При этом они до сих пор болезненно воспринимают публичность:

В начале брака я просто хотела спрятаться. Я думала: “Я не хочу, чтобы люди лезли в мою жизнь”. Я чувствовала, что они будто мне в задницу залезли. Можно хоть немного анонимности? Могу ли я хоть ненадолго уйти в тень? Помню, как кто-то сказал мне, что отключение публичных комментариев снизит интерес к моей персоне. И что? Мне плевать! Люди терроризируют меня. Вовлеченность, все такое… Мне все равно!

Джастин и Хейли знакомы с юности, они начали встречаться еще в 2015-м, но тогда оба отрицали это. Расставшись с Хейли в 2016-м, Джастин вернулся к певице Селене Гомес, отношения с которой он окончательно разорвал весной 2018-го. Уже летом того же года Джастин и Хейли снова были вместе, в июле объявили о помолвке, а 14 сентября сказали друг друга “да”, официально зарегистрировав отношения. Только год спустя молодожены сыграли настоящую, роскошную свадьбу в присутствии звездных гостей, которая, по слухам обошлась жениху в 1,3 миллиона долларов. В октябре прошлого года супруги отметили вторую годовщину свадьбы.