Вулкан Эбеко проснулся на Курильских островах

На Курильских островах извергается вулкан Эбеко, причиной могло стать землетрясение у восточного побережья Сахалина.

Видео извержения вулкана опубликовали в социальных сетях очевидцы, на кадрах видно, что из кратера вырываются большие клубы дыма и пепла.

Между тем, у восточного побережья острова Сахалин произошло землетрясение магнитудой 5,5 – очаг залегал на глубине 23 километра.

«Землетрясение ощутили жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Ранее курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра.