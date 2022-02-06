 

Вулкан Эбеко проснулся на Курильских островах

06.02.2022, 14:55, Новости дня
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На Курильских островах извергается вулкан Эбеко, причиной могло стать землетрясение у восточного побережья Сахалина.

Видео извержения вулкана опубликовали в социальных сетях очевидцы, на кадрах видно, что из кратера вырываются большие клубы дыма и пепла.

 

Между тем, у восточного побережья острова Сахалин произошло землетрясение магнитудой 5,5 – очаг залегал на глубине 23 километра.

«Землетрясение ощутили жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

Ранее курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра.



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