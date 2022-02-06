 

Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

06.02.2022, 14:55, Новости дня
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Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с армянской стороны позиций вооруженных сил (ВС) республики в Тертерском районе Карабаха.

«6 февраля с 00:23 (23:23 5 февраля по мск) до 02:12 (01:12 мск) незаконные армянские вооруженные формирования, находящиеся на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, без каких-либо причин периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Гапанлы Тертерского района», – передает ТАСС сообщение.

По данным оборонного ведомства, подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

«В результате инцидента пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что об инциденте проинформированы командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий совместный мониторинговый центр.

В январе минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском направлении в Карабахе.



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