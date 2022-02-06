Стало известно, когда выйдут процессоры AMD Ryzen 7000 и видеокарты Radeon RX 7000

Руководитель компании AMD Лиза Су сделала важное публичное заявление. Она, в частности, подтвердила распространенную в сети информацию о том, что процессоры Ryzen 7000 выйдут на рынок еще в этом году.

Также президент компании сообщила о скором появлении новых видеокарт Radeon RX 7000. Напомним, что оба названные устройства предназначены, в первую очередь, для настольных ПК.

Однако и новейшие процессоры, и видеокарты будут представлены только в четвертом квартале. Также Лиза Су отметила, что компания AMD закончила прошлый год с отличными финансовыми показателями. Это позволяет разрабатывать и запускать в производство новые устройства. Так что AMD нас не раз порадует новинками уже в ближайшие месяцы.