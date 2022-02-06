 

В Швейцарии хотят построить ядерный реактор на ториевом цикле

06.02.2022, 14:44, Новости дня
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Новый ядерный реактор на ториевом цикле хотят построить на территории Швейцарии. Речь идет о новой технологии производства электрической энергии из мирного атома, отмечают эксперты.

Над данной проблемой уже третий год работает швейцарская компания Transmutex. Однако сумма инвестиций пока невелика. Она составляет всего-то 8 млн долларов, чего достаточно только для разработок в лабораторных условиях.

Швейцарские специалисты, кстати, пытаются привлечь к разработкам коллег из Соединенных Штатов или России. Если проект окажется успешным, страна получит мощный и достаточно безопасный источник энергии. Это решит множество проблем Швейцарии, утверждают эксперты. Однако нужны еще крупные инвестиции.



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