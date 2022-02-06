Верещук призвала Минобразования прекратить лоббировать “узкие и мелкие вопросы”

“Мы должны стимулировать молодежь из ВОТ переезжать учиться и работать на контролируемую территорию Украины. Это часть государственной политики. Один из таких стимулов – аттестация (для признания квалификаций и результатов учебы). […] Однако оказывается, что руководство Минобразования против облегчения аттестации, потому что это снизит доходы и влияние некоторых образовательных учреждений и их руководителей”, – написала она.

Вице-премьер подчеркнула, что ведомству “надо чувствовать разницу между государственными интересами и ведомственными интересами образовательных чиновников”.

“Призываю руководство Минобразования заняться реализацией государственной политики, а не лоббированием узких и мелких вопросов”, – заявила Верещук.

Она отметила, что упрощение аттестации облегчает трудоустройство молодежи из ВОТ и “ни в коем случае речь не идет о признании образовательных или других документов оккупационных властей”.

“Еще один момент хочу объяснить руководству МОН: Крым и ОРДЛО одинаково оккупированы Россией. Поэтому молодежь из Крыма и молодежь из Донбасса должны иметь одинаковые возможности. Некоторые руководители в МОН почему-то подумали, что оккупация части Донбасса какая-то другая, чем оккупация Крыма, и поэтому молодежь из Донбасса заслуживает меньше образовательных возможностей, чем молодежь из Крыма. Нет, нет разницы”, – объяснила Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1836467516539763

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На административной границе с Крымом и на линии соприкосновения на Донбассе существуют контрольные пункты въезда и выезда, не все из них функционируют.

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