В сети опубликованы фото 52-летней Зеллвегер, которая “поправилась” для новой роли
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“О боже, если вы не узнаете актера или актрису – это отличный комплимент. Ты не пытаешься рассказать свою собственную историю”, – цитирует Зеллвегер американское издание Vanity Fair.
Известно, что для образа актрисе не пришлось набирать лишний вес – на Зеллвегер одели утолщающий костюм и пластичные лицевые накладки.
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Контекст:
Рене Зеллвегер родилась 25 апреля 1969 года в пригороде Хьюстона (штат Техас, США). Известность ей принесла роль Бриджит Джонс в экранизации одноименной книги английской писательницы Хелен Филдинг. Она является обладательницей двух премий “Оскар”, четырех “Золотых глобусов” и звезды на голливудской “Аллее славы”.
Зеллвегер сыграет роль убийцы в новом сериале американской компании NBC, который выйдет на экраны 8 марта.
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