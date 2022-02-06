 

В сети опубликованы фото 52-летней Зеллвегер, которая “поправилась” для новой роли

06.02.2022, 14:30, Новости дня
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“О боже, если вы не узнаете актера или актрису – это отличный комплимент. Ты не пытаешься рассказать свою собственную историю”, – цитирует Зеллвегер американское издание Vanity Fair.

Известно, что для образа актрисе не пришлось набирать лишний вес – на Зеллвегер одели утолщающий костюм и пластичные лицевые накладки.

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Публикация от Vamos Al Cine (@vamosalcine507)

Контекст:

Рене Зеллвегер родилась 25 апреля 1969 года в пригороде Хьюстона (штат Техас, США). Известность ей принесла роль Бриджит Джонс в экранизации одноименной книги английской писательницы Хелен Филдинг. Она является обладательницей двух премий “Оскар”, четырех “Золотых глобусов” и звезды на голливудской “Аллее славы”.

Зеллвегер сыграет роль убийцы в новом сериале американской компании NBC, который выйдет на экраны 8 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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