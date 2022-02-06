Александр Рогов не оценил внешний вид МакSим

Недавно состоялось событие, приуроченное дню рождения канала МУЗ-ТВ, после которого Александр Рогов раскритиковал внешний вид МакSим.

Хотелось бы напомнить, что певица МакSим не так давно перенесла тяжелый недуг и длительное время провела в больнице. Поэтому день рождения канала МУЗ-ТВ стало первым мероприятием, которое она посетила после длительного отсутствия на публике. И сразу же она получила массу критики в свой адрес от Александра Рогова, который в своём телевизионном шоу предложил Гоше Карцеву проанализировать внешний вид исполнительницы на красной дорожке.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что невзирая на недуг, МакSим очень даже привлекательна. По словам Гоши Карцева, он был обеспокоен состоянием певицы и теперь очень рад, что она вернулась.

Невзирая на это, критики сделали вывод, что платье певицы выглядит дешево, будто бы она арендовала его. По их мнению, это непозволительно для исполнительницы такого класса.

Гоша Карцев высказался очень категорично насчет платья, он сообщил, что знаком с этим брендом, но образ МакSим не впечатлил его.

Анна Седокова, в свою очередь, получила достаточное количество положительных отзывов в адрес своего внешнего вида. Александр Рогов считает, что певица выглядит прекрасно и стильно, как никогда, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: www.starhit.ru