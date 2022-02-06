Алексей Чадов признался, что перестал «столько думать о женщинах»

Алексей Чадов признается, что теперь не зацикливается на женщинах и отношениях, как это было ранее. На счету артиста много романов, в том числе и с коллегами.

За плечами у Алексея Чадова только один официальный брак. Его женой была Агния Дитковските. Они начали встречаться еще в 2006 году, через 3 года расстались, но потом связь возобновили. Развелись они в 2017 году.

Также у актера был роман с Марией Курковой и Оксаной Акиньшиной, но происходили и более короткие связи. Он признается, что наделал много ошибок, жил эмоциями. Сейчас настало время, когда гормоны бьют меньше и о женщинах уже не думает так много. Алексей Чадов понимает, что у него был перебор с «этим».

Теперь все усилия артиста направлены на творческий процесс. Уже скоро в прокат выйдет фильм «Своя война», где Алексей Чадов – сценарист, режиссер, а также исполнитель главной роли. Он объясняет, что наступает момент, когда человек освобождает пространство, думает не только о женитьбе, детях, семье, а начинает замечать, что в жизни существует и что-то другое.

При этом актер подчеркивает, что обязательно надо повстречать своего человека. Уже больше года он в отношениях с Лейсан Галимовой. Впрочем, не забывает он и о сыне Федоре, которого подарила актеру экс-супруга. Алексей Чадов признается, что хочет быть положительным примером наследнику, поэтому стремится меняться в лучшую сторону. Актер сообщает, что с сыном чувствует себя легко, интересно. Когда Федор утром заходит к нему в комнату, то видит, как отец читает книгу, а потом уже и сам мальчик носит книжку. Утром у них пробежка или езда на велосипедах. Артист считает, что любовь к спорту тоже надо прививать.

Источник: www.starhit.ru