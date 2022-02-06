 

Алексей Чадов признался, что перестал «столько думать о женщинах»

06.02.2022, 14:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алексей Чадов признается, что теперь не зацикливается на женщинах и отношениях, как это было ранее. На счету артиста много романов, в том числе и с коллегами.
За плечами у Алексея Чадова только один официальный брак. Его женой была Агния Дитковските. Они начали встречаться еще в 2006 году, через 3 года расстались, но потом связь возобновили. Развелись они в 2017 году.

Также у актера был роман с Марией Курковой и Оксаной Акиньшиной, но происходили и более короткие связи. Он признается, что наделал много ошибок, жил эмоциями. Сейчас настало время, когда гормоны бьют меньше и о женщинах уже не думает так много. Алексей Чадов понимает, что у него был перебор с «этим».

Теперь все усилия артиста направлены на творческий процесс. Уже скоро в прокат выйдет фильм «Своя война», где Алексей Чадов – сценарист, режиссер, а также исполнитель главной роли. Он объясняет, что наступает момент, когда человек освобождает пространство, думает не только о женитьбе, детях, семье, а начинает замечать, что в жизни существует и что-то другое.

При этом актер подчеркивает, что обязательно надо повстречать своего человека. Уже больше года он в отношениях с Лейсан Галимовой. Впрочем, не забывает он и о сыне Федоре, которого подарила актеру экс-супруга. Алексей Чадов признается, что хочет быть положительным примером наследнику, поэтому стремится меняться в лучшую сторону. Актер сообщает, что с сыном чувствует себя легко, интересно. Когда Федор утром заходит к нему в комнату, то видит, как отец читает книгу, а потом уже и сам мальчик носит книжку. Утром у них пробежка или езда на велосипедах. Артист считает, что любовь к спорту тоже надо прививать.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Юрист рассказал, почему Киев не лишит Николая Баскова и Филиппа Киркорова званий народных артистов

26.06 / Американский ракетный эсминец отправился в Черное море

11.08 / Для российского истребителя Су-30СМ разработают ракету двойного назначения

20.02 / Врачи назвали три критических симптома COVID-19

22.07 / Мнение: О субъектности Украины и России

03.09 / Мнение: Неприятные вопросы

06.07 / Разборки в Физрастворе. Специальный выпуск

03.01 / Природа настолько очистилась, что в Нью-Йорке белки нападают на людей

28.01 / В Челябинске после взрыва загорелся пешеходный переход

21.12 / Фестиваль под названием «Лучшие клоуны мира» состоялся в Санкт-Петербургском цирке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика