 

В Испании любые гетеросексуальные контакты будут считаться изнасилованием, пока мужчина не доказал обратное

06.02.2022, 14:11, Разное
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В Испании приняли закон, в соответствии с которыми любые гетеросексуальные половые контакты будут считаться изнасилованием, пока “потенциальный насильник” не докажет, что всё было по обоюдному желанию. Правовая норма также расширила с 7 до 30 дней срок, в течение которого женщина может отозвать согласие на уже состоявшийся секс.

Законопроект разработали после манифестаций женских организаций и левых политических сил. Их участницы требовали признать мужчин “биологическими агрессорами” и ввести запрет на пропаганду или публичные упоминания гетеросексуальных связей, как неминуемо ведущих к моральному, физическому и экономическому насилию над женщиной, однако финальная версия документа оказалась значительно смягчена.

Согласно новому закону, если с момента секса прошло не более 30 дней, доказывать его добровольность должен будет мужчина – для начала расследования достаточно будет заявления от пострадавшей стороны. Если прошло от 30 до 90 дней, жертва должна будет предоставить в полицию справку от психотерапевта о прямо или косвенном нанесённом вреде, причём в это понятие входят “выраженное чувство сожаления, выраженное или продолжительное чувство расстройства или неудовлетворения, или депрессивное состояние, или иные отрицательные эффекты, засвидетельствованные лицензированным специалистом”.

Документ также отменяет возможность с помощью видео доказать, что контакт был добровольным – ранее многие в Испании устанавливали камеры в спальнях и предоставляли записи с них в качестве аргумента для полиции, однако теперь съёмка, даже при информировании об этом женщины, будет сама по себе квалифицироваться, как акт сексуального насилия, покушение на шантаж, вторжение в личную жизнь и преступление против половой неприкосновенности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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