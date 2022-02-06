 

Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов

06.02.2022, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой, ответив, что они единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи» – цитирует его «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «СЭ».

Ягудин добавил, что сегодня он видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. «Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!», – подчеркнул он.

Напомним, что после выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / «Нафтогаз» увязал «Северный поток – 2» с угрозой войны

18.10 / МТС сообщил об ограничении доступа к интернету на фоне акций протеста в Минске

10.11 / Радуцкий: Расходы бюджета на трансплантации в следующем году увеличили почти на 300 млн грн. Ждем нового рекорда по количеству пересадок сердца

15.01 / Кадыров поручил удалить враждебные сообщения в адрес ингушей в соцсетях

15.12 / На значительной части смартфонов iPhone по всему миру перестал работать WhatsApp

08.02 / Розовый, оранжевый, желтый. В Европе выпал цветной снег

24.08 / Обозреватель – олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

02.08 / Эксперты назвали необходимые меры для защиты лесов от пожаров в связи с изменением климата

29.06 / Гончаренко: Сегодня я даже не знаю телефон моего отца, не знаю, куда написать

31.07 / ВВП Евросоюза упал на рекордный за 25 лет уровень

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика