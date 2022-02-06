Анонсировано заседание Путина с советом по науке

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по науке и образованию, а также совещание судей общей юрисдикции и арбитражных судов, об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что 7 февраля Путин встретится в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция, информирует РИА «Новости».

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.