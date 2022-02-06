 

Стало известно об отмене высокого уровня террористической опасности в Алма-Ате

06.02.2022, 14:10, Новости дня
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Высокий – «оранжевый» – уровень террористической опасности отменяется в Алма-Ате с 7 февраля в связи со стабилизацией ситуации в городе, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению, на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности», – приводит ТАСС заявление оперштаба.

При этом специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Самая сложная обстановка была в Алма-Ате, где захватили и разгромили несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины.

Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт.



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