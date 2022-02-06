“Какая сексуальная леди”. 46-летняя Лонгория в микротопе встала на камеру в планку

“Отличный тренировочный день”, – подписала она ролик, который комментировала на французском языке.

“Невероятно”, – написал paz.anton.

“Какая сексуальная леди”, – отметил пользователь derham62.

“Ева, ты впечатляешь”, – отреагировала _tinadiaz_.

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Контекст:

Лонгория родилась 15 марта 1975 года в Корпус-Кристи (штат Техас, США).

Популярность ей принесла роль Габриэль Солис в телесериале “Отчаянные домохозяйки” (2004–2012).

Также Лонгория снялась в фильмах “Девушка моих кошмаров”, “Невеста с того света”, “Низшее образование”, “Нет мужчин – нет проблем”, “Кристиада”, “Дора и Затерянный город”.

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