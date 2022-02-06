Доктор предупредил людей о способности гриппа перерастать в пневмонию

Ван Си, доктор, информирует пациентов о том, что существует риск заболеваний пневмонией из-за гриппа. Специалист напоминает о том, что люди, имеющие слабый иммунитет, больше подвергаются простудным болезням, которые могут перерасти в пневмонию.

Риски развития воспаления легких выше у пожилых людей, а также тех, кто имеет болезни легких, сердца, печени, пациентов с ВИЧ, алкоголизмом и иммунными нарушениями. У них ослабляются функции иммунной системы, из-за чего они подвергаются простудам и инфекциям, особенно в холодный период года. При этом пневмония находится на 3 месте среди различных болезней нижних дыхательных путей.

Выражается бактериальная пневмония кашлем, болезненностью в груди, лихорадкой и одышкой. Во время заболевания может развиваться дыхательная недостаточность. Воспаление легких зачастую вызывается пневмококками, микоплазмами и вирусами. Передается болезнь воздушно-капельным путем. Доктор советует для профилактических мер воспользоваться 23-валентной вакциной против пневмонии.

Источник: novostivl.ru