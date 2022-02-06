CNN – зимние виды спорта под угрозой — из-за глобального потепления в мире выпадает всё меньше снега

На пекинской Олимпиаде впервые в истории зимних Игр обошлись без настоящего снега: практически весь снег для соревнований по лыжам и сноуборду был создан при помощи снегогенераторов, пишет CNN. Как подчёркивается в сюжете канала, такая картина скоро может стать нормой на всей планете — и это несёт серьёзную угрозу для зимних видов спорта, ведь полноценно заменить настоящий снег искусственными методами невозможно.

Свою Олимпиаду Пекин продвигал как самую экологичную в истории, однако на фоне потепления на планете от одного факта никуда не деться: зимы в китайской столице стали сухими — а нынешний год, как пишет наш корреспондент Рене Марш, выдался настолько бедным на осадки, что организаторам для того, чтобы сделать пекинские холмы и горы пригодными для лыжных соревнований, пришлось прибегнуть к искусственным методам.

Зимняя Олимпиада впервые в истории проходит вообще без настоящего снега: то, что не смогла сделать мать-природа, делают более сотни снегогенераторов и трёх сотен снежных пушек — именно они покрывают снегом голые склоны Пекина.

ДЖЭМИ АНДЕРСОН, сноубордистка, член олимпийской сборной США: Не сказала бы, что всё идеально, но мы пытаемся выжимать из обстоятельств максимум. Падений уж точно надо избегать: лёд по ощущениям просто «пуленепробиваемый».

Климатологи предупреждают, что такие сцены станут нормой: будущему зимних видов спорта угрожает глобальное потепление. Как гласит свежее научное исследование, число площадок, где можно проводить зимние Игры, стремительно сокращается — в самых знаковых локациях, принимавших зимние Олимпиады, включая Ванкувер, Норвегию, Сочи и французские Альпы, растут средние температуры, а снежные сезоны укорачиваются и становятся всё менее стабильными. По некоторым прогнозам, если объём парниковых газов не будет резко сокращён, к концу XXI века среди 21 города, принимавшего в прошлом зимние Игры, условия, необходимые для безопасного проведения Олимпиады, сохранятся лишь в одном.

ЭЛИНА ХАЙТ, сноубордистка, член олимпийской сборной США: Учитывая, на каком мы сейчас пути, я боюсь, что там, где я живу, на горах вообще не останется снега уже к следующему поколению, а может быть, даже и на моём веку.

Сноубордистка Элина Хайт, которая дважды участвовала в Олимпийских играх, говорит, что климатические изменения уже начали влиять на её спорт в её родном городке Лэйк-Тахо: из-за того, что зимы стали короче, а снега выпадает меньше, горнолыжные курорты отказались от возведения вот таких вогнутых конструкций, именуемых хафпайпами и использующихся для одного из самых известных видов соревнований в сноуборде.

ЭЛИНА ХАЙТ: Из-за того, что достаточно стабильно снег больше не выпадает, у курортов больше нет интереса их строить. И я думаю, что молодые спортсмены, которые приезжают в Лейк-Тахо, уже не смогут здесь жить и тренироваться на хафпайпах — а значит, не смогут и идти за своей мечтой победить на Олимпиаде.

По словам Хайт, искусственный снег, когда его используют в качестве заменителя естественному, более травмоопасен. Сокращение времени на тренировки и одновременный рост травмоопасности — это тревожное сочетание для сноубордистов. Как предупреждают в общественном экологическом движении «Защитим наши зимы», у искусственного снега имеются кое-какие ограничения.

МАРИО МОЛИНА, исполнительный директор движения «Защитим наши зимы»: Аппаратура для производства снега работает в определённых температурных пределах: когда на улице плюс четыре, делать снег не получится, холод всё равно нужен.

Кроме того, искусственный снег создаёт риски и в экологическом плане — по оценкам администрации Пекина, этот город, который фигурирует в первых строчках мировых рейтингов по дефициту водных ресурсов, израсходует на производство снега для горнолыжных соревнований около 49 миллионов галлонов (222 миллиона литров) химически обработанной воды. За это Пекин уже раскритиковали активисты-экологи.

Выходит, что это и вызывает проблему, от которой страдает город. Я надеюсь, мы никогда не дойдём до той точки, когда из-за нехватки снега сноубординг потеряет жизнеспособность как вид спорта. Но на самом деле я уверена, что у нас есть сейчас возможность добиться необходимых перемен.

РЕНЕ МАРШ, корреспондент CNN: Искусственный снег создаёт более «быструю» поверхность, поскольку он почти на 30 процентов состоит изо льда, тогда как в настоящем снеге содержание льда составляет примерно 10 процентов. Таким образом, искусственный снег — это и гораздо более твёрдое, и куда более скользкое вещество, из-за чего при падении спортсменов и возникает риск серьёзных травм. А между тем потепление и нестабильные осадки несут угрозу не только для зимних Олимпиад, но и для горнолыжных курортов — как и для экономики их городов-спутников. Рене Марш, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2022 года.