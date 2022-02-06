Стая собак напала на пенсионерку в Рязанской области

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06.02.2022, 13:26, Новости дня
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Доследственная проверка организована после нападения стаи собак на 70-летнюю женщину в селе Искра Рязанской области, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Рязанским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Информация о нападении безнадзорных собак на 70-летнюю женщину в Рязанской области появилась в местных СМИ со ссылкой на очевидцев. По их данным, пострадавшая была доставлена в травмпункт.

Напомним, 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в течение двух недель отловить всех бездомных собак в регионе, стерилизовать их и оставить в приютах.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в исправительных колониях региона могут открыться пункты передержки для уличных собак.

В январе власти Магаданской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак.



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