Большунов рассказал, кому посвятил победу в скиатлоне на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов рассказал журналистам, что свою победу на Олимпийских играх посвятил болельщикам и родственникам.

«Посвящаю победу всем, кто верил: болельщикам, родным, которые больше всех переживали. И также хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Вчера подарка не было, но сегодняшняя гонка – главный подарок, который я могу подарить. Я рад, что я выиграл, это невероятно», – приводит его слова ТАСС.

Большунов добавил, что «отец – человек, который является для меня примером, он все делал для меня на протяжении карьеры, он всегда мне помогает и дает советы. То, что я сейчас показываю, – это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря нему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься».

Следующий комплект медалей на Олимпиаде в Пекине лыжники разыграют 8 февраля в спринте.

Напомним, Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной РФ первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.

Сборная РФ поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)