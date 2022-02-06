Коррекцию орбиты МКС отложили до 8 февраля

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06.02.2022, 13:26, Новости дня
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Коррекцию орбиты Международной космической станции в воскресенье перенесли на 8 февраля из-за баллистических условий, информирует в воскресенье пресс-служба Роскосмоса.

«Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, ранее запланированная на 6 февраля 2022 года, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что коррекция будет проведена двигателями грузового корабля «Прогресс МС-18» в 10.56 по московскому времени. Целью коррекции является формирование баллистических условий в преддверии полета «Союза МС-21» 18 марта и посадки «Союза МС-19» 30 марта

В январе космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) и начали первый в 2022 году выход в открытый космос в рамках работ по интеграции узлового модуля «Причал». 



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