 

При обыске в офисе Deutche Welle нашли портрет Геббельса

06.02.2022, 13:11, Разное
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Служба внутренней контрразведки РФ опубликовала фотографии кабинета главного редактора московского офиса Deutche Welle, сделанные во время обыска вскоре против запрета вещания компании в России. Над столом главного редактора DW обнаружили огромный ростовой портрет министра пропаганды Третьего Рейха доктора Йозефа Геббельса.

Помимо этого, в книжном шкафу главреда обнаружены труды Геббельса об искусстве массовой промывки мозгов, а также запрещённые в России книги «Моя борьба» и «План Даллеса». При изучении телефонной книги главреда в ней нашли номера экс-директоров ЦРУ Майкла Помпео и Джины Хаспел, миллиардера Джорджа Сороса и великой княгини Марии Романовой. В настоящее время контрразведчики трудятся над расшифровкой личной переписки сотрудников издательства, сделанные с использованием немецкой шифровальной машины Enigma. Материалы дела готовятся для передачи в СМЕРШ.

«Оказалось, что так называемая телекомпания Deutche Welle – это просто подразделение немецкого Абвера. Они занимались пропагандистско-подрывной деятельностью в лучших традициях геббельсовщины. Вскоре все экспонаты из редакции DW будут выставлены в Музее НКВД в Москве, а его сотрудники отправятся под суд», – сказал майор СВКР Николай Пронин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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