Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании
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“Я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу”, – цитирует BBC Елизавету II.
Контекст:
Герцогиня Корнуольская Камилла – вторая супруга принца Чарльза. Она прихожанка Церкви Англии.
В апреле 2020 года пара отмечала 15-летие супружеской жизни.
Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.
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