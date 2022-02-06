Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании

“Я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу”, – цитирует BBC Елизавету II.

Контекст:

Герцогиня Корнуольская Камилла – вторая супруга принца Чарльза. Она прихожанка Церкви Англии.

В апреле 2020 года пара отмечала 15-летие супружеской жизни.

Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

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