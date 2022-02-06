 

Нацбанк Украины объяснил, почему стабилизировался курс гривны

06.02.2022, 13:02, Новости дня
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“На протяжении пяти дней ситуация стабилизировалась по сравнению с предыдущими неделями. С одной стороны, утихомирился повышенный спрос на валюту, возникший в прошлые периоды из-за влияния психологического фактора, обусловленного ухудшением информационной среды. С другой – выросло предложение валюты”, – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что в результате гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась с 28,68 грн/$ до 28,11 грн/$.

“В отличие от предыдущих шоков, спрос населения на валюту в этот раз был умеренным. На этой же неделе впервые с начала года население продавало валюты больше, чем покупало. Национальный банк Украины выходил на валютный рынок для сглаживания чрезмерных колебаний, но уже не с продажей валюты – как это было в течение большей части января, – а с покупкой”, – объяснил регулятор.

По его данным, за неделю НБУ купил на валютном рынке $333,7 млн.

“Национальный банк и дальше будет соблюдать принципы гибкого курсообразования. Мы следим за ситуацией на валютном рынке и при потребности будем проводить интервенции как по продаже, так и по покупке валюты”, – заявили в Нацбанке Украины.

Контекст:

На 7 февраля Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 28,15 грн/$.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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