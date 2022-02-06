 

BFM TV – компания из Израиля печатает растительное мясо на 3D-принтере

06.02.2022, 12:56, Новости дня
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Израильская компания Redefine meat разработала инновационную технологию по приготовлению мяса на 3D-принтере, которое уже используется в 30 ресторанах мира, рассказывает BFM TV. Для создания отдельного куска используется послойное наращивание, а потом растительную базу насыщают жирами, влагой, добавляют запах и вкус, так что конечный продукт получается максимально похожим на настоящее мясо.

(Звучит песня Les Trois Accord — Piece de viande.)

КОЛЯ БЁДУА, ведущий рубрики «Самородок»: Этот мужчина распевает: «Кусочек мяса». Это настоящая песня группы из Квебека, которая называется Les Trois Accords. Подсказка, чтобы вы попытались угадать, что это такое, посмотрите. Как аппетитно, ням-ням. Это 3D-принтер в процессе приготовления цельных кусочков растительного мяса, полностью похожего на мясо животного. Посмотрите на эту новинку: есть вот такой экран если вы выберете на нём, какой кусок мяса вам хочется, через полчаса он будет готов. Можете заказать филе, антрекот, хороший стейк…

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: И красивое!

КОЛЯ БЁДУА: Что?

АДЕЛИН ФРАНСУА: Оно красивое, это филе!

КОЛЯ БЁДУА: Точно! Как только его сварят, оно выглядит аппетитнее, хотя и довольно сильно растягивается. Вы можете его получить непрожаренным, с кровью или средней прожарки, как настоящее мясо. Этот метод или рецепт разработала компания из Израиля линия продуктов New Meat, «новое мясо», которое полностью похоже на известное нам, начиная с текстуры.

ЭШАР БЕН-ШИТРИТ, генеральный директор компании Redefine Meat: Мы называем это послойным наращиванием, когда продукт создаётся слой за слоем. Благодаря этому мы можем контролировать структуру волокон, чтобы затем заполнить жиром и влагой, это позволяет максимально приблизиться к биологическому мясу, которое мы привыкли есть. Когда вы его видите, когда вы берёте его в рот оно напоминает мясо. Вы трогаете его, и ваш мозг верит, что это мясо.

КОЛЯ БЁДУА: Как видите, цель обмануть все органы чувств. Вам хочется попробовать? (Смеётся.) Совсем нет.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Нет. Мне хочется настоящий стейк.

КОЛЯ БЁДУА: Это база, немного резиновая, у неё на самом деле нет вкуса, а есть только текстура. Потом к ней надо добавить вкус, запах. У нас есть добавка, которая является смесью натуральных красителей, извлечённых из овощей и фруктов, а для вкуса используются спреи на основе запахов животных. Задача этого мяса не…

АДЕЛИН ФРАНСУА: То есть оно вегетарианское, но в нём всё равно есть запахи животных?

КОЛЯ БЁДУА: Именно. Потому что задача не в том, чтобы убедить вегетарианцев, у которых и так есть более-менее растительные стейки.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Сойя?

КОЛЯ БЁДУА: Идея в том, чтобы помочь тем, кто ест много мяса, сократить потребление настоящего мяса. Чтобы вы знали, это мясо продаётся по 30 евро за килограмм в 30 ресторанах, которых оно уже покорило: в Великобритании, Нидерландах, а также в Израиле.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.



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