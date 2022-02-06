Путин поздравил с днем рождения президента Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе добавили, что президенты также обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений и условились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Южной Осетии Анатолию Бибилову по случаю национального праздника – Дня республики.