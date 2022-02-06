Соломинка по-пекински

Игры, в которые еще играют люди.



Россиянка Наталья Непряева, завоевавшая серебро, Терезе Йохауг (Норвегия), взявшая золотую медаль и Тереза Штадлобер (Австрия), завоевавшая бронзу в забеге на дистанцию 2×7,5 км скиатлона. Фото: EPA-EFE

Когда полноценно стартовали, стало как-то полегче. А то было полное ощущение какой-то олимпийской вымороченности и ненужности, которое не прошло даже после церемонии открытия. Вал негатива, которому не было оснований не верить, встречался с таким же валом позитива, который больше походил на пропагандистскую операцию. Все смешалось, причем концентрированно и даже утрированно — пандемия, политика, погода, угроза нависающей войны, распри застарелые и новые, приезды и неприезды, тесты положительные и отрицательные, оправданные сомнения и слабые надежды. Все обсуждалось с жаром — все, кроме собственно спорта, который оказывался где-то сбоку.

А собственно спорта как чего-то отдельного от всей этой круговерти давно уже нет, тем более на Олимпиадах, тем более сейчас, когда планету трясет ежедневно. И не потому трясет, что обиделось мироздание — человечество само создает себе проблемы с усердием, достойным лучшего применения. И когда подходит к какому-то очередному рубежу, за которым бездна, вдруг спохватывается, крича, что пора хвататься за соломинку, а соломинка, вот она, готовая, проверенная, не сказать, что очень надежная, но уж такая, какая есть.

Олимпиада как явление, безусловно, крупное и важное для человечества не может и не должно брать на себя больше, чем оно может дать.

Это не универсальное лекарство от безумия, как бы ее ни пытались таковым представить. Беда в том, что у человечества и нет универсальных инструментов, которые могут способствовать всеобщему прогрессу и благоденствию. Но это не означает, что пришла пора отказаться от Игр — даже тогда, когда по всем приметам и нужно было перенести эту конкретную Зимнюю по-пекински.

Да Китай ни за что бы и не отказался, он слишком амбициозен, чтобы позволить себе проявить слабость. В данном случае он должен был продемонстрировать всему миру, что нет таких проблем, которые не могла бы решить страна с самой передовой, по ее понятиям, идеологией и стремлением стать мировой державой номер один со всеми вытекающими. Китай проводил бы Игры-2022, даже если бы их бойкотировали реально с десяток-другой стран — впрочем, Международный олимпийский комитет в любом случае поддержал бы страну-организатора, тем более такую страну, как Китай.

Организаторы закрутили ковид-гайки почти до предела, поместили Игры в замкнутое пространство контура, ввели строжайшие ограничительные меры, но для МОК важно было то, что хозяева ни разу не высказали сомнения в целесообразности проведения Олимпиады на фоне обострения пандемии. Церемония открытия и должна была продемонстрировать абсолютную верность лозунгу Игр «Вместе ради общего будущего», хотя на фоне жесткой и, очевидно, необходимой по протоколу разобщенности он должен был звучать как «отдельно ради общего будущего».

Церемония открытия Олимпийских Игр в Пекине. Фото: David Ramos / Getty Images

Я смотрел на то, как талантом постановщика Чжана Имоу и его сподвижников люди идеально вписывались в виртуальное пространство необъятной арены «Птичьего гнезда», и думал о том, что и людей можно было нарисовать при таких-то впечатляющих технологических возможностях — церемония не слишком много бы потеряла. Китай, собственно говоря, вольно или невольно показал нам довольно близкое будущее, максимально безопасное и настолько же холодное, где нет необходимости по соображениям безопасности здороваться за руку, обниматься и, не дай бог, целоваться. Пусть это делают виртуальные персонажи — это у них получается лучше.

Но вот официальный главный олимпийский огонь в виде миниатюрного факела вместо привычной чаши удивительно точно напомнил именно о человеческом наполнении, таком маленьком и хрупком, требующим какой-то особо бережной заботы. Образ получился насколько неожиданным, настолько и впечатляющим.

На комментарии в телерепортаже канала «Россия», в которых превалировали банальные восторги типа «это что-то невероятное» и призывы объединиться и сплотиться вокруг российской сборной, снова прошедшей по овалу олимпийской арены под нейтральным флагом, можно было не обращать внимания. Будь моя воля, я бы вообще сделал проход спортсменов общим, без разделения на страны. И отменил бы, понимая всю бесполезность отмены, медальный зачет, пусть он и сейчас неофициальный.

Потому что нет ничего более политизирующего спорт, чем эта общекомандная медальная дележка, которая давно стала предметом гордости и самоуничижения, отменившим олимпийский принцип «соревнуются атлеты, а не страны».

Среди больших и малых спортивных держав тут, увы, мало положительных примеров — в основном все с большей или меньшей степенью экзальтации бьются за количество медалей, особенно золотых. РФ здесь впереди планеты всей — у нас в тренде обвинять всех и вся в политизации олимпийского движения, и при этом делать все возможное, чтобы капитализировать спортивные успехи на благо существующей власти. Мы же и не скрываем, что большой спорт полностью зависит от государства и должен работать на него — отсюда все преференции, начиная от автомобилей за медали и заканчивая пожизненной рентой за олимпийское золото.

Уровень государственной заботы должен был подтвердить визит в Пекин президента РФ, ставший возможным благодаря личному приглашению главы Китая. Лидеры двух стран не преминули после встречи сделать совместное заявление, продемонстрировав общность взглядов по ключевым проблемам международных отношений. Тон заявления был недвусмысленно суровым и не содержащим никаких сюрпризов — если не учитывать того, что оно было сделано перед церемонией открытия Игр, самим своим проведением призванных сглаживать острые углы «ради общего будущего».

Официальный показ церемонии открытия проигнорировал присутствие на стадионе президента РФ Владимира Путина, равно как и его реакцию на прохождение по овалу команды под флагом Олимпийского комитета России. Зато подсуетились американцы, зафиксировавшие, как высокий гость слегка прикорнул в ложе, или просто закрыл глаза. Скандал раздуть ни у той, ни у другой стороны не получилось, хотя попытки были.

Владимир Путин на трибуне во время церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Фото: Anthony Wallace — Pool / Getty Images

Теперь предстояло, как призывает делегированный в помощь каналу «Россия» телекомментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, «сплачиваться и объединяться».

Тут следует заметить, что наша власть и ее ведущие пропагандисты очень постарались сделать все, чтобы мы не могли искренне и без всяких накачек просто болеть за наших спортсменов.

Сделано столько дурного и безвкусного, что речи про героев спорта часто воспринимаются как пародия, да и большинство самих героев, увы, давно перепутали Родину и государство, причем совершенно сознательно, пусть и не от хорошей жизни.

Хотелось бы, конечно, отделить мух от котлет, и сопереживать спортсменам без возгонки градуса патриотизма. Но тогда придется отключать звук, что я и сделал во время женского лыжного скиатлона с серебром Натальи Непряевой, и драматичной смешанной эстафеты в биатлоне, завершившейся для россиян бронзой. Это было вполне достойное начало и достойное выступление, из которого отнюдь не следовало, что дальше все пойдет как по писаному.

Коронавирус не даст, и ежедневно обновляемые таблицы с количеством заболевших и изолированных спортсменов, тренеров и персонала будут актуальны не меньше, чем «медальные» таблицы. Это реальность нынешней Олимпиады, которая ни под каким видом не обретет ясность и звонкость, присущую подобным событиям в не таком уж далеком прошлом. Остается смириться и по возможности постараться получить удовольствие.

У ТВ-экрана это, похоже, сделать легче, чем находясь непосредственно в Пекине и в двух горных олимпийских кластерах.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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