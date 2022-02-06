Чиновники Петербурга получили от юриста Баханович три «почему» о плохой уборке города

Зима 2021-2022 годов запомнится петербуржцам волной возмущений, связанной с неспособностью Смольного обслуживать интересы жителей Северной столице на качественном уровне. Снежный коллапс, а также провал мусорной реформы уже стали темной страницей истории Санкт-Петербурга.

Осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что Петербург готов встретить зимний сезон во всеоружии, однако первый же снегопад поставил на колени коммунальную систему города, обнажив все самые острые ее проблемы.

Общественный деятель Ирина Баханович обсудила с журналистами причины и пути решения основных критических проблем города, связанных со снегом.

В первую очередь Баханович затронула тему с «сосульками-убийцами». Она уверена, что технология «Теплых чердаков» могла бы решить этот вопрос раз и навсегда.

«Сколько предлагали программ по теплому чердаку? Нужно прокладывать эти кабели, чтобы сосульки не образовывались. Об этом активисты неоднократно говорили. Почему это не применяют на практике?», — интересуется Баханович.

Смольный же в свое время сделал выбор в пользу «Холодных чердаков», когда вентиляционные продухи оставляются открытыми, а теплоизоляция не предусматривает нагрева самого помещения чердака, утепляя лишь перекрытия. Крыша при этом остается холодной. Как показала практика, при помощи «Холодных чердаков» не удалось избежать образования сосулек, и потому не ясно, зачем продолжать использовать технологию, не приносящую ожидаемого результата.

Далее Ирина Баханович вспомнила о теплых дорогах – технологии, которая давно во всю используется в Финляндии. Под дорожным покрытием устанавливаются тепловые кабели, и дорога становится полностью защищенной от снежных завалов и обледенения.

«Почему у нас не прокладывают эти кабели хотя бы на тротуарах в центре города? Так уже давно делают в Финляндии!» — заметила эксперт.

И в заключение юрист высказалась по поводу того, как заявления региональных властей расходятся с действительностью. Речь идет об автопарке снегоуборочной техники.

«Почему из раза в раз власти отчитываются осенью о том, что у нас парад техники, а зимой оказывается, что техники не хватает. Это серьезно?» — подытожила эксперт.

На данный момент нет никаких оснований считать, что ситуация в скором времени может измениться. Администрация города под руководством губернатора Беглова продемонстрировала свою полную неспособность разобраться с проблемой в этом году.