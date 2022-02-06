 

Филип Киркоров отказался от общения с бывшей домработницей Люсей

06.02.2022, 12:16, Разное
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Известный певец Филипп Киркоров прекратил общение со своей бывшей домработницей Людмилой Дородновой, которая уже стала узнаваемой, поскольку о ней неоднократно упоминалось в интервью. Женщина уже вышла на пенсию, но с тех пор Филипп Киркоров ни разу не поговорил с ней.
Помощница по дому Филиппа Киркорова Люся взяла участие в телевизионном шоу «Секрет на миллион», с целью поддержать Анжелику Агурбаш, которая в свою очередь рассказывала о жизненных трудностях с экс-супругом. Люся неоднократно замечала, что супружеская пара была счастлива вдвоём. Супруги были частыми гостями на даче у Филиппа Киркорова.

Ведущая программы Лера Кудрявцева поинтересовалась у женщины, поддерживает ли она связь с королем эстрады. Ответ был отрицательным. Несмотря на это Люся иногда звонит Филиппу Киркорову, в надежде, что он возьмет трубку. В 2022 году певцу исполнится 55 лет. Люся хотела бы поздравить его с таким знаменательным днём. Следует отметить, что жительница на протяжении длительного времени работала в домах знаменитостей. Казалось бы, ее заработок должен был быть достаточно хорошим, но она живет в скромной однокомнатной квартире и донашивает вещи Аллы Пугачевой, которые ей отдавала певица. Несмотря на это Людмила не жалуется на свою жизнь, поскольку все самое нужное у нее всегда есть, пишет портал «Слово и дело».

Источник: kadara.ru



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