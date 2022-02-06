Гематолог рассказала о причинах носового кровотечения зимой

Диана Ким, гематолог, рассказала, почему зимой часто возникают носовые кровотечения. Специалист указала на два фактора, которые приводят к проблеме.

Носовое кровотечение в большинстве эпизодов не несет опасности для здоровья людей. В период зимних морозов проблема бывает довольно часто, чему имеется медицинская интерпретация. Первая причина появления сложностей – воздействие перепадов температуры и влажности на слизистую оболочку носа. В холодное время года слизистая истончается, из-за отопительных приборов пересыхает воздух, а мороз на улице может повреждать слизистую оболочку. В итоге она будет очень чувствительной, и кровотечения из носа станут происходить чаще.

Второй причиной носовых кровотечений считается перепад атмосферного давления. При его повышении происходит повреждение сосудов, что ведет к проблеме.

Если люди стали сталкиваться с такими неприятными явлениями, то необходимо получить консультацию отоларинголога и гематолога. ЛОР сможет осмотреть слизистую и понять, что провоцирует проблему – искривление перегородки или повреждение сосудов. Если ничего не обнаружится, то стоит посетить гематолога.

Источник: radiosputnik.ria.ru