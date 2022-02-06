 

Медики составили рацион питания в период болезни омикроном-штаммом

06.02.2022, 12:16, Разное
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Медики проинформировали общество на тему правильного питания в период болезни омикрон-штаммом. Они рассказали о том, в пользу какой пищи отдать предпочтение, и что лучше не употреблять во время борьбы организма с вирусной инфекцией.
По словам медика Сергея Чудаков, еда быстрого приготовления, сахар и кондитерские изделия являются препятствием на пути стремительного восстановления организма человека в течении болезни. Он призвал людей употреблять больше овощей, ягод и зелени. А вот от бургеров и майонеза лучше отказаться, поскольку тяжелая пища способствует снижению иммунной системы.

Врач подчеркнул, что стоит быть осторожными с употреблением фруктозы. Она провоцирует инсулинорезистентность, поэтому ее можно считать еще более вредной, в сравнении с сахаром. Эксперт рекомендует готовить смузи из овощей и фруктов, они более питательны, чем соки. Но если человек больше хочет сок, то лучше его сделать с зеленью, так он будет полезнее.

Красное мясо также отрицательно влияет на иммунную систему. Лучше всего отваривать его или тушить. Если нет другого выбора, то можно пожарить на открытом огне.

Природными антибиотиками являются лук и чеснок, но с ними нужно быть осторожными и употреблять их в меру. Медики рекомендуют пропивать их курсами – по три дня с перерывов в семь дней. В противном случае будет нанесен вред микрофлоре кишечника.

Источник: www.mk.ru



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