Пугающий рекорд: более 180 тысяч человек подхватили COVID-19 в России

За минувшие сутки в России было выявлено более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, к 6 февраля в стране зафиксировали 180 071 заболевание ковидом, 59 583 выздоровлений и 661 смертельный случай. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило 12 810 118 человек, вылеченных -10 569 271 человек, а число летальных исходов достигло 335 414.

Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляют в Санкт-Петербурге, где выявили 21 448 инфицированных,

5 863 выздоровевших и 67 скончавшихся. На втором месте

по тяжести эпидемиологической обстановки находится Москва: в столице инфекцию подхватили 18 856 человек, вылечить удалось

13 022 человека, 81 пациент скончался. Тройку антилидеров замыкает Московская область с 10 443 случаями заболевания, 7155 выздоровлениями и 40 летальными исходами.

Напротив, меньше всего новых случаев коронавируса фиксируется в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области – 70 и 36 заражений соответственно.