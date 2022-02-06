 

Пугающий рекорд: более 180 тысяч человек подхватили COVID-19 в России

06.02.2022, 12:06, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, к 6 февраля в стране зафиксировали 180 071 заболевание ковидом, 59 583 выздоровлений и 661 смертельный случай. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило 12 810 118 человек, вылеченных -10 569 271 человек, а число летальных исходов достигло 335 414.

Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляют в Санкт-Петербурге, где выявили 21 448 инфицированных,
5 863 выздоровевших и 67 скончавшихся. На втором месте
по тяжести эпидемиологической обстановки находится Москва: в столице инфекцию подхватили 18 856 человек, вылечить удалось
13 022 человека, 81 пациент скончался. Тройку антилидеров замыкает Московская область с 10 443 случаями заболевания, 7155 выздоровлениями и 40 летальными исходами.

Напротив, меньше всего новых случаев коронавируса фиксируется в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области – 70 и 36 заражений соответственно.



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