Елизавета II отмечает 70 лет на престоле: поздравления со всех концов света, чаепитие в Норфолке и тайные знаки в Дубовой комнате Виндзорского замка

6 февраля 1952 года 25-летняя Елизавета Александра Мария, дочь короля Великобритании Георга VI и королевы-консорта Елизаветы, взошла на престол, даже не подозревая, что тем самым войдет в историю. Пышные торжества по этому поводу впереди – национальный праздник с церковной службой, театрализованными представлениями и концертом во дворце пройдет в специальные четырехдневные праздничные выходные в июне. А сегодняшний день Ее Величество проводит в уединении в Сандрингеме. Что, впрочем, не мешает ей принимать поздравления лично и он-лайн.

Накануне платинового юбилея в статусе королевы Букингемский дворец обнародовал новые портреты Елизаветы II. На снимках Ее Величество запечатлена в Дубовой комнате Виндзорского замка. На ней бирюзовое платье, жемчужное ожерелье и броши, инкрустированные аквамарином и бриллиантами – подарок короля Георга VI на ее 18-летие. На снимках видно, как королева сияет, просматривая открытки от доброжелателей, прежде чем наклониться, чтобы погладить свою любимую собачку Кэнди. Впрочем , интереса на этих снимках заслуживает не только сама именинница, но и несколько фото на заднем плане. Известно, что личные фотографии в рамочке на официальных снимках Ее Величества никогда не появляются просто так. На свежеопубликованных кадрах можно четко рассмотреть обоих внуков королевы. На одном изображены Уильям с Кейт. На официальном портрете, который занимает почетное место на столике монарха, герцог и герцогиня Кембриджские обнимаются и улыбаются в камеру. Этот снимок был сделан Марио Тестино во время их фотосессии по случаю помолвки в 2010 году. На другом – Уильям позирует вместе с братом, принцем Гарри. Этот знак, полагают эксперты, может означать только одно – вслед за принцем Чарльзом, который недавно впервые за долгое время публично похвалил сына, королева тоже готова к примирению.

Вечером в субботу королева устроила чаепитие для местных жителей в бальном зале Сандрингем-хауса. Она разрезала специальный торт с логотипом Platinum Jubilee и получила букет из тех самых цветов, которые были в ее коронационном букете в 1952 году. Ну и, конечно, оставила неизгладимое впечатление у своих гостей.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Одной из первых с кем в этот вечер познакомилась королева стала Анджела Вуд. 70 лет назад именно она помогала королевскому флористу Дойенн Констанс Спри и шеф-повару Cordon Bleu Розмари Хьюм с блюдами для королевского стола. В частности, ей было поручено усовершенствовать рецепт курицы – для праздничного случая она должна быть особенной. Миссис Вуд рассмешила королеву, когда сказала монарху, что провела “дни и ночи, переделывая рецепт для Констанс Спри и Розмари Хьюм”. С тех пор состав ингредиентов и последовательность приготовления горячего блюда, конечно, менялись не раз. Для предпраздничного чаепития Шон Мейсон, младший су-шеф-повар, создал крошечные кусочки коронационной курицы размером с укус, курицу со специями карри и абрикос в пикантной тарталетке. Попробовав новую версию курицы, Елизавета II заметила: “Вероятно, рецепт изменился, потому что в те дни мы делали некоторые вещи совсем по-другому”.

К вечеринке присоединились сотрудники и волонтеры местных благотворительных организаций Little Discoverers, которая обеспечивает раннее образование для детей дошкольного возраста с трудностями в передвижении и задержкой в развитии, и West Norfolk Befriending, которая заботится об изолированных пожилых людях. А Гарри Хамфри, мэр Кингс-Линна, вручил королеве мозаику, созданную школьниками со всего Западного Норфолка.

Закончился вечер под аккомпанемент концертного оркестра Ханстентона. А через несколько часов Ее Величество сделала заявление, которое потрясло многих. Елизавета II объявила, что после того, как Чарльз станет ее приемником, его супруга герцогиня Камилла получит титул королевы-консорта. Подробнее об этом читайте тут.