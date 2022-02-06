 

Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией

06.02.2022, 11:58, Новости дня
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве, многие пользователи осудили французского лидера за плохие отношения с Россией.

«Перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО, поэтому ему нельзя доверять», – считает DidierLAGARDE, информирует РИА «Новости».

«У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно», – отметил Xophe.

Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис.

«В этой ситуации должны разбираться США/НАТО и Россия. Точка. От остальных толку ноль», – убежден PLR-Ethic.

«Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?» – ответил ему azincourt.

«Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации», – добавил bosport75.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.



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