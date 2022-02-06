За сутки в РФ госпитализировали 12,7 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 749, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 12 749 человек, на 29,3% меньше по сравнению с 5 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 180 071 случая заболевания, в целом в РФ выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 59 583 человек, на 1,5% меньше по сравнению с 5 февраля. За это же время подтверждено 661 смертей.

За весь период зафиксировано 335 414 летальных исхода, выздоровели 10 569 271 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 21 448 случая COVID, в Москве – 18 856, в Московской области – 10 443.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 18032 человек с коронавирусом.