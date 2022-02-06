 

За сутки в РФ госпитализировали 12,7 тыс. человек с коронавирусом

06.02.2022, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 749, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 12 749 человек, на 29,3% меньше по сравнению с 5 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 180 071 случая заболевания, в целом в РФ выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 59 583 человек, на 1,5% меньше по сравнению с 5 февраля. За это же время подтверждено 661 смертей.

За весь период зафиксировано 335 414 летальных исхода, выздоровели 10 569 271 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 21 448 случая COVID, в Москве – 18 856, в Московской области – 10 443.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 18032 человек с коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Стало известно о судьбе задержанных российских журналисток в Минске

30.09 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

12.11 / Минобороны Польши показало, как группа мигрантов прорвалась через границу, их задержали

22.07 / Копания МТС начала в РФ широкую распродажу электроники

02.04 / Жена главы миграционный службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, показала паспорт с новой фамилией

09.10 / ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

27.11 / В Польше два украинца тяжело ранены предположительно ножом

16.08 / Захарова: Американские СМИ прозревают по поводу Афганистана

15.07 / Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

01.01 / N-TV – вопреки обыкновению — новогодняя речь Ким Чен Ына была посвящена внутренней политике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика