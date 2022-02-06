«Извини, сейчас должен доктор позвонить!» Способы прервать затянувшийся разговор с мамой по телефону

Порой закончить телефонный разговор с мамой совсем непросто. Вашей родительнице кажется, что она обладает большим количеством невероятно полезной для вас информации. Что сказать маме перед отбоем, чтобы не обидеть ее?

Извини, мне сейчас доктор позвонит!

Универсальное средство избавления от любого надоедливого звонка – ожидание разговора с другим абонентом. Самое главное придумать уважительный повод: врач, начальник с работы, банк и т.д. Просто извинитесь перед мамой, и скажите, что ждете важного официального звонка.

Мне звонят в дверь!

Прервать звонок не выглядя некультурным можно, сославшись на входную дверь. «Извини, мне кажется, стучит соседка!» или «Кто-то есть возле моей входной двери, мне нужно посмотреть!» – достаточно серьезные основания для моментального отбоя. Недостаток этого варианта в том, что мама может предложить подождать на линии или перезвонить через 10 минут.

Мой ужин подгорает!

Кухонные дела могут быть весомым аргументом для прекращения затянувшегося телефонного разговора. Скажите, что вам пора готовить еду или срочно нужно сделать на кухне нечто, требующее одинаковой вовлеченности обеих рук. Мама не обидится, она же заинтересована в том, чтобы вы хорошо питались.

Мой кот хочет любви

Можно ли прекратить беседу с мамой ради собственного кота? Конечно же! Извинитесь перед мамой и с сожалением скажите, что пора убрать лоток. Или отправьтесь кормить кота. Если вы проживаете в частном доме, ваш питомец вполне мог бы поймать мышь, или даже крупную крысу. Подобные происшествия требуют максимальной вовлеченности хозяина!

Мама, я люблю тебя, но я устал!

Вы просто не можете сегодня больше разговаривать со своей родительницей? Скажите об этом честно. Мама, я тебя люблю, но больше не могу говорить! Вероятно, маме будет не слишком приятно слышать подобное. Но зато вам не придется использовать надуманные поводы для прекращения разговора по телефону.