 

Мнение: Китай поможет России захватить Украину?

06.02.2022, 11:38, Разное
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Вчера Bloomberg опубликовал заголовок материала о вторжении России на Украину. Сегодня The Washington Post (WP) пугает своих читателей статьей, что Россия практически завершила подготовку к вторжению, может захватить Киев за несколько дней, но погибнут 50 000 мирных жителей Украины.

WP ссылается на источники в военной разведке США.

Зачем они это делают?  И почему пишут только про захват Украины? Почему не предупреждают читателей, что после захвата Киева, Россия не остановится и двинет свои войска на Польшу, потом на Чехию, оттуда на Германию… А там уже и до Парижа с Лондоном – рукой подать.

Могли бы доврать, что Путин специально прилетел а Китай, что бы заручиться поддержкой Цзиньпина. И заручился! Мол, Китай направит на помощь российской армии китайских солдат.

Врать, так уж врать! Глобально, масштабно, чего мелочиться!

Источник: Ирек Муртазин



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