 

“Загнала под каблук Яглыча”. Паперная поделилась трогательным фото с мужем

06.02.2022, 11:34, Новости дня
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Вместо подписи к публикации Паперная оставила эмодзи “белое сердце”.

“Любовь, она такая”, – написала lilablack36.

“Умничка, Тонечка, загнала под каблук Яглыча. До нее, мне кажется, никому это не удавалось”, – прокомментировал пользователь nikname20199.

“Невероятно гармоничные”, – отметила ostrovairina.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Контекст:

Антонина Паперная родилась в Киеве. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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