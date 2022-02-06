Лукашенко заявил, что “всегда” будет президентом Беларуси, если “будет тяжелая обстановка”

Соловьев спросил, “сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко”.

“Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси – ну как, типа, война, – и, еще важнее, внутри нас будут, как в 20-м году, рвать – всегда будет”, – ответил тот.

По его словам, “если все будет спокойно” и появится претендент на должность президента, “мы определимся”.

“Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай Бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих, ты просто повязан!” – добавил Лукашенко.

Контекст:

Прошлые президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несколько кандидатов, пытавшихся зарегистрироваться и принять участие в выборах – блогер Сергей Тихановский, дипломат и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший дипломат Валерий Цепкало – были не допущены к выборам, против них возбудили различные уголовные дела.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

В конце февраля 2022 года в Беларуси должен пройти референдум по принятию поправок к конституции. Поправки в том числе вводят ограничение в два срока на занятие поста президента и запрещают привлекать президента к ответственности за “действия, совершенные в связи с осуществлением президентских полномочий”.

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