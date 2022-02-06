Диетолог рассказал, как правильно употреблять полезный шпинат

Бетюль Мерд, диетолог, рассказал, как нужно употреблять шпинат, чтобы он приносил пользу организму. Специалист напоминает, что стоит придерживаться некоторых правил, чтобы сберечь его питательные ценности.

Шпинат считают настоящим кладезем железа, так как при его систематическом употреблении можно укрепить иммунную систему и защититься от различных заболеваний. Растение помогает в профилактике инфекционных болезней, укрепляет костную ткань, содержащиеся в нем элементы нужны для здоровья глаз. Также содействует в предотвращении остеопороза, нормализует давление, устраняет проблемы, которые вызывают сердечный приступ.

В темно-листовом овоще содержатся витамины, минералы и микроэлементы. Благодаря шпинату можно снабжать организм различными компонентами на 49% суточной нормы, включая витамин K и A.

Лакомиться шпинатом лучше всего в сезон, когда в растении много питательных веществ. Во время сбора нужно отрывать каждый листок, а после положить в раствор уксуса. Перед употреблением растение надо вымыть, но не стоит разрезать его перед приготовлением. Эксперт напоминает, что лучше всего употреблять листья целиком, так как при разрезании уменьшается содержание витамина C.

Также шпинат не советуют долго обжаривать в масле и нельзя употреблять его с йогуртом. Железо в шпинате и кальций в йогурте не дают усваивать друг друга, поэтому если продукты есть вместе, то не будет ожидаемой от них пользы.

Источник: inosmi.ru