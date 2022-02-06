Коронавирусную инфекцию заменила неисследованная болезнь со странными симптомами

Коронавирусную инфекцию заменила неисследованная болезнь, признаками которой являются галлюцинации, потеря речи, памяти и непроизвольные сокращения мышц.

В то время, как весь мир был нацелен на борьбу с коронавирусом, в Канаде зафиксировали новую болезнь, которая поражает нервную систему. Это заболевание опасно как для пожилых людей, так и для молодёжи.

В соответствии с зафиксированными данными, за последние несколько лет в провинции Нью-Брансуик (Канада) неисследованная болезнь была диагностирована у 48 человек. Канадцы же узнали об этом только весной 2021 года, когда в Интернете были опубликованы документы для медиков. В этих документах власти призывали врачей обратить особое внимание на это заболевание, которое имеет схожие признаки с болезнью Крейтцфельдта-Якоба.

Сперва болезнь проявляет себя идентично обычной депрессии, поскольку больные имели признаки боли во всем теле, непроизвольное сокращение мышц и другие проявления касательно поведения. Но спустя пару лет стало известно, что умственные способности людей подвергаются негативному влиянию этого заболевания, появляется обильное выделение слюны, возникают галлюцинации, скрепят зубы, пропадает память, атрофируются мышцы, нарушается зрения и появляются нервные тики. В конечно итоге, медики пришли к заключению, что это не болезнь болезнью Крейтцфельдта-Якоба.

Как пишет доктор Майкл Култхара, на протяжении более чем 20 лет таких признаков не наблюдалось ни у одного человека до этого момента.

Есть информация, что по факту эта болезнь коснулась не 48 человек, а 150. Их возраст в диапазоне от 20 до 30 лет. Габриель Кормье 20 лет, в 2019 году у неё появились странные симптомы, у неё болели мышцы, и возникли трудности со зрением и концентрацией, со временем она не смогла даже стоять на ногах.

Йоханна Буше, ей 63 года, онемела, она не могла произнести ни слова. Но никакие обследования не предоставили информации о том, то произошло с женщиной. В конечном итоге власти пришли к заключению, что всему виной экологическое положение планеты.

Нужно подчеркнуть, что весной 2021 года закончились исследования этого страшного недуга. Но пациенты так и не получили ответ на множество своих вопросов, поэтому до сих пор страдают от неизвестного заболевания, сообщает iReactor.

Источник: abnews.ru