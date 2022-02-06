Мужчина из Стамбула получил 78 положительных тестов на COVID-19 за год

Житель Стамбула Музаффер Каясан получил более чем 70 результатов тестов на COVID-19 c подтверждением болезни за год. Вот уже на протяжении более года житель находится на самоизоляции.

Мужчина заболел COVID-19 ещё осенью 2020 года, но на данный момент он так и не выздоровел. Всего он сдал 78 тестов.

По словам больного, он неоднократно обращался к докторам и даже ученым, но они лишь утверждают, что его иммунитет слишком слабый по причине лейкемии. Мужчина находится на медикаментозном лечении, чтобы хоть как-то поддерживать своё состояние здоровья.

Стоит подчеркнуть, что все это время Музаффер Каясан находится вдали от родных, поскольку есть риск заражения. Пациент собирается обратиться к властям Турции с просьбой о помощи.

Ранее стало известно, что в РФ вышел закон об отмене самоизоляции для людей, которые

больны коронавирусом, пишет портал “Политэксперт”.

Источник: politexpert.net