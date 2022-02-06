 

Володин предложил защитить покупателей автомобилей от мошенников

06.02.2022, 11:22, Разное
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Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей, отметил Володин. Нечестный продавец замалчивает тот факт, что транспортное средство находится в залоге, и если бывший владелец перестает выплачивать долг, автомобиль могут забрать, пояснил спикер.

Он напомнил, что сегодня действует добровольный порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Информация не вносится в ПТС и не передаются ГИБДД.

Покупатель не может знать, что приобретает автомобиль, который у него могут забрать.

“Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер спросил подписчиков своего канала, сталкивались ли они с мошенничеством при покупке имущества, какие способы решения проблем они считают эффективными и нужно ли инициировать внесение законодательных изменений в этой части.



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