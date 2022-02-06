 

Раскол в партии Саакашвили стал достоянием гласности

06.02.2022, 11:14, Новости дня
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Председатель политического совета «Единого национального движения» Никанор Мелия открыто выразил недовольство возвращением в Грузию из Украины основателя партии, экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Раскол в партии стал достоянием гласности благодаря записи, которую распространила телекомпания «Имеди».

Мелия говорит активистам, что «как партнер, друг и коллега» говорил Саакашвили, что возвращаться не следует, так как «американцы, европейцы не возвысят голос» в защиту бывшего президента.

Председатель политсовета партии признает, что был «категорически против» возвращения бывшего президента.

Сам Саакашвили, который был арестован на 6 лет 1 октября прошлого года, на судебных процессах регулярно подчеркивает, что только благодаря его возвращению произошла мобилизация сторонников «националов».

После обнародования записи, в социальных сетях Мелия подтвердил, что был против возвращения Саакашвили.

Он также сказал, что «идея освобождения Саакашвили не должна быть единственной, которая выведет людей на улицы».

«На улицы люди должны выйти ради лучшей Грузии», – сказал он.

Комментируя признание, эксперт Тамта Мегрелишвили отметила, что фактически «подтвердилось негативное влияние Саакашвили на партию».

«Саму же партию не интересует Саакашвили, так как он – потерпевший поражение политик», – отметила она.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Созар Субари заявил, что «все должны понять, что партия Саакашвили и он сам – это уже прошлое».

В четверг, отбывающий шестилетнее заключение экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили призвал власти Грузии «бесплатно передать Украине» несколько выпускаемых в стране бронемашин «Дидгори».



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