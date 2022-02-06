Российский лыжник Большунов завоевал первое золото на Олимпиаде в Пекине

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06.02.2022, 11:14, Новости дня
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Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал сборной РФ первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Россиянин преодолел дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим – финн Ийво Нисканен (+2.00,2), передает РИА «Новости».

Большунову 25 лет, он завоевал первую золотую олимпийскую медаль.

Скиатлон – дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, а второй – свободным. В середине гонки спортсмены меняют лыжи.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило РФ сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. За свой прокат житель России набрал 181,65 балла.

Кроме того, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.



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