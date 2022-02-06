 

Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма

06.02.2022, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в РФ до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество морских и речных круизов по стране.

«Увеличить количество морских и речных круизов в РФ и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан – эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года. Ее утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – приводит сообщение пресс-службы кабмина РИА «Новости».

Отмечается, что в рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании. Кроме того, будет расширена маршрутная сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Помимо этого будут созданы новые экскурсионные программы.

также планируется усовершенствование образовательных программ в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов и создание площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / В Индии каждые сутки совершает самоубийства в среднем 61 домохозяйка – исследование

02.03 / Мужчина пытался провести из Москвы на Мальдивы 1,5 кг наркотиков

29.01 / ПНС Ливии заявило о необходимости помощи РФ в выводе иностранных войск из страны

24.09 / Депутат Госдумы РФ умер от коронавируса

24.09 / Путин призвал нового губернатора Камчатки поддержать рыбаков со сбытом продукции

02.04 / В Бельгии тысячи людей пришли на фейковую вечеринку во время локдауна. Их разогнали водометами

24.09 / “Наконец-то”, “А Лорак как же?” Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото

25.09 / Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей

21.09 / Отец подозреваемого в стрельбе в Пермском университете воевал на Донбассе – СМИ

08.11 / Если тарифы на грузовые перевозки “Укрзалізниці” вырастут, угольная отрасль не справится с кризисом – Профсоюз работников угольной промышленности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика