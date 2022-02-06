Правительство утвердило концепцию развития круизного туризма

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в РФ до 2024 года, согласно которой будет увеличено количество морских и речных круизов по стране.

«Увеличить количество морских и речных круизов в РФ и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан – эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года. Ее утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – приводит сообщение пресс-службы кабмина РИА «Новости».

Отмечается, что в рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании. Кроме того, будет расширена маршрутная сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Помимо этого будут созданы новые экскурсионные программы.

также планируется усовершенствование образовательных программ в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов и создание площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.